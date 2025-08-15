"Non andate in escursione sul Vesuvio, nei sentieri colpiti dall'incendio" L'appello del sindaco di Somma Vesuviana

"E' ferragosto. Rivolgiamo un forte appello a tutti gli appassionati e a i turisti a non andare in escursione presso i sentieri colpiti dall’incendio.

In questo momento sono aree ancora interdette e per ovvi motivi. Non rechiamoci presso questi sentieri ed in particolare presso la pineta, la Riserva Tirone Alto Vesuvio.

Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, nel napoletano.

"Desidero esprimere, a nome dell’intera amministrazione comunale di Somma Vesuviana e dell’intera popolazione, un sentito ringraziamento ai volontari della protezione civile Cobra 2, della protezione civile, corpo volontari di pronto intervento di Somma Vesuviana.

Il territorio sommese, non è stato colpito dall’incendio ma i nostri volontari hanno preso parte alle operazioni sul campo dimostrando pronta disponibilità con un tempestivo intervento. Il loro contributo è stato prezioso, grazie!!".