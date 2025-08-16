Forio: intervento urgente per un grave guasto alla linea elettrica

A causa di un grave guasto alla linea Enel che alimenta la zona di Citara e gran parte della frazione Panza a Forio, è stato disposto un intervento urgente di scavo per la riparazione della linea di corrente.
L’erogazione elettrica è garantita da una linea di riserva, ma senza un intervento immediato un sovraccarico potrebbe provocare un black-out esteso su una vasta parte del territorio comunale di Forio.
I lavori sono iniziati nella tarda serata di ieri interessando la strada che dall’altezza del lido Bagno Teresa, procede verso il Parco Termale Poseidon, interdetta al traffico per tutta la durata dell’intervento.