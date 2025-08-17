Perde i sensi mentre fa il bagno: salvata Provvidenziale l'intervento di 118, Guardia Costiera e Capitaneria di Porto

Si sono vissuti attimi di paura stamane ad Ischia, nella baia di Sorgeto, dove una donna che stava facendo il bagno ha perso i sensi improvvisamente in acqua. Dopo il primo intervento del 118, che che ha prestato le prime cure sul posto è stato quindi richiesto il supporto della Guardia Costiera per il trasferimento via mare della donna. Due unità della Capitaneria di Porto di Ischia - la motovedetta CP 807 e il battello GC 154 - hanno raggiunto rapidamente la baia, recuperando la signora insieme al personale sanitario. A gran velocità i mezzi nautici della Guardia Costiera hanno raggiunto il porto di Forio, dove la donna è stata caricata su una ambulanza e condotta all'ospedale Rizzoli per accertamenti; attualmente le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.