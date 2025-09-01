Viaggiatori rapinati a bordo della Circumvesuviana: svolta nelle indagini Un arresto della polizia a Torre Annunziata

La polizia ha arrestato un 40enne di Torre del Greco, con precedenti di polizia, per rapina. Lo stesso è stato, sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale.

In particolare, gli agenti dei Commissariati di Torre Annunziata e di Pompei sono intervenuti presso la stazione della Circumvesuviana di Torre Annunziata, per la segnalazione di un uomo che aveva appena perpetrato una rapina, armato di coltello, a bordo di un treno in arrivo.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti hanno individuato e bloccato il soggetto segnalato, trovandolo in possesso di un coltello con lama di 5 cm, di 205 euro, di un orologio e di circa 12 grammi di hashish.

In quei frangenti, i poliziotti sono stati avvicinati da quattro giovani che, indicando il 40enne quale autore dell’episodio delittuoso, hanno raccontato che lo stesso, poco prima, sotto la minaccia di un coltello, aveva sottratto loro il denaro e l’orologio.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.