Campi Flegrei a Napoli: nuova forte scossa di terremoto Ieri si sono avuti due terremoti di magnitudo 3.3, su un totale di 17 scosse

Impressionante la sequenza sismica in corso da ieri ai Campi Flegrei, nel napoletano. Dai dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dalla mezzanotte sono state registrate almeno 14 lievi scosse di terremoto, tra cui due di magnitudo 2.8 alle 00:33 e all'1:29 con epicentro vicino Pozzuoli.

Ieri ai Campi Flegrei si sono avuti due terremoti di magnitudo 3.3, su un totale di 17 scosse.

Una scossa di terremoto di magnitudo 4 è stata registrata alle 4:55. Secondo l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia , il sisma ha avuto ipocentro a meno di un chilometro di profondità ed epicentro vicino Pozzuoli.

Si tratta - riferisce l'Ansa - della scossa più forte registrata dall'inizio di una nuova sequenza sismica in corso da ieri nella zona, che finora conta almeno 40 eventi sismici di cui 23 nella giornata appena iniziata. Ieri sono state registrate due scosse di magnitudo 3.3.

"In conseguenza dello sciame sismico registrato nelle ultime ore nell'area flegrea, il servizio ferroviario sulle linee Cumana La Circumflegrea è stato sospeso “per consentire le opportune verifiche alle infrastrutture”.

Lo rende noto l'Eav che gestisce il servizio ferroviario. "È stato istituito un servizio bus sostitutivo, a cura della ditta D'Agostino, sulle linee Montesanto - Torregaveta e Montesanto - Licola e viceversa", aggiunge la nota Eav.