Fuga di gas ed esplosione in una casa, morti due anziani di Lioni e Scafati Operazioni in atto da parte dei vigili del fuoco

E' di due anziani morti il triste bilancio di una violenta esplosione avvenuta stamane in un'abitazione a Meta di Sorrento nel napoletano. Si tratta di un uomo e una donna, di 81 e 93 anni. Le vittime sono Rosa Formato, 81 anni originaria di Lioni in provincia di Avellino e Raffaele Cretella, 93 anni nativo di Scafati, Salerno.

I fatti

Stando ad una prima ricostruzione, l'esplosione si è verificata poco prima delle 8 a causa di una fuga di gas che ha causato anche un incendio propagatosi a due abitazioni vicine ma senza ingenti danni. Le vittime sono una coppia convivente, Raffaele Cretella e Rosa Formato.

Le indagini

Sul luogo della tragedia, in via Cristoforo Colombo, sono giunti vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno avviato le relative indagini. Inchiesta coordinata dalla Procura di Torre Annunziata.