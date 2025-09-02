Fuga di gas ed esplosione in una casa, morti due anziani di Lioni e Scafati

E' di due anziani morti il triste bilancio di una violenta esplosione avvenuta stamane in un'abitazione a Meta di Sorrento nel napoletano. Si tratta di un uomo e una donna, di 81 e 93 anni. Le vittime sono Rosa Formato, 81 anni originaria di Lioni in provincia di Avellino e Raffaele Cretella, 93 anni nativo di Scafati, Salerno.
I fatti
Stando ad una prima ricostruzione, l'esplosione si è verificata poco prima delle 8 a causa di una fuga di gas che ha causato anche un incendio propagatosi a due abitazioni vicine ma senza ingenti danni. Le vittime sono una coppia convivente, Raffaele Cretella e Rosa Formato.
Le indagini
Sul luogo della tragedia, in via Cristoforo Colombo, sono giunti vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno avviato le relative indagini. Inchiesta coordinata dalla Procura di Torre Annunziata.