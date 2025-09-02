Fuorigrotta: sorpreso con la droga errestato dalla polizia Lotta al consumo e spaccio di sostanze stupefacenti

La polizia a Napoli ha arrestato un 67enne napoletano, con precedenti per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Un agente del commissariato San Ferdinando, libero dal servizio, nel percorrere via Caravaglios ha notato il 67enne mentre riceveva una busta contenente 250 grammi di marijuana da parte di un uomoche, a bordo di uno scooter, si è poi allontanato repentinamente facendo perdere le proprie tracce.

L’agente, prontamene intervenuto, è riuscito a bloccare il 67enne anche grazie all’ausilio degli agenti del commissariato San Ferdinando.

Essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, gli operatori hanno effettuato un controllo presso l’abitazione dell’indagato dove hanno rinvenuto 33 grammi di hashish e un bilanciano di precisione.

Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato. Dagli accertamenti di seguito eseguiti, i poliziotti hanno rintracciato l’uomo a bordo dello scooter e lo hanno denunciato per detenzione di sosanza stupefacente ai fini di spaccio.