Omicidio e tentata distruzione di cadavere, orrore a Napoli: arrestato un 36enne La vittima, un uomo di origini nordafricane non ha ancora un nome

I carabinieri della compagnia di Napoli Centro hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in

carcere nei confronti di un cittadino moldavo 36enne, in quanto gravemente indiziato dell’omicidio di un uomo di origini nordafricane, ancora non compiutamente identificato e di tentata distruzione di cadavere, verificatosi tra il 24 ed il 25 agosto scorsi al di sotto del ponte di via A. d’Isernia nel Quartiere Chiaia.

L’indagato a seguito di articolate indagini condotte dalla polizia giudiziaria operante e coordinate dalla procura, sussistendone i presupposti di legge, è stato sottoposto a decreto di fermo successivamente convalidato dal gip sede con applicazione della misura cautelare della custodia in carcere.

Il delitto, la cui dinamica è ancora oggetto di approfondimenti, sarebbe avvenuto al culmine di una lite scaturita per futili motivi.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.