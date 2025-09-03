Irrompe nel triage e aggredisce infermiere: denunciata una donna Ancora un grave episodio di violenza ai danni del personale sanitario a Napoli

La polizia ha denunciato una 60enne napoletana per lesioni personali aggravate. Gli agenti del commissariato Arenella, sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale Cto per la segnalazione di un’aggressione ai danni del personale sanitario.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da un infermiere il quale ha riferito che una donna, che aveva accompagnato la figlia per una visita, dopo essersi introdotta nel triage, lo aveva dapprima aggredito verbalmente e successivamente anche fisicamente. Per tali motivi, la donna è stata denunciata.