Sequestrato un milione e mezzo di giocattoli fasulli: denunciati due cinesi I controlli della Finanza in un deposito a Gianturco

La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato oltre un milione e mezzo di giocattoli non sicuri o contraffatti. Nel corso dell’operazione sono stati denunciati anche due commercianti cinesi, che dovranno rispondere di contraffazione, ricettazione e frode in commercio.

Le verifiche delle fiamme gialle si sono concentrate nella zona industriale di Napoli, che ospita vari centri commerciali all’ingrosso gestiti proprio da cittadini asiatici.

I militari del gruppo Pronto impiego hanno individuato, all’interno di una struttura di via Gianturco, diversi giocattoli con certificato di conformità europea falso. Di qui i sigilli ad oltre un milione e mezzo di prodotti, alcuni dei quali palesemente falsi ed ispirati alle serie tv più amate.

Tra gli oggetti sequestrati anche 10mila cosmettici non sicuri e monili che riproducevano noti marchi di gioielli.