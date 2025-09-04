Vicaria e Sanità: quartieri setacciati dalla polizia a Napoli Prevenzione e repressione dei fenomeni di devianza giovanile

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei quartieri Vicaria e Sanità, finalizzato alla prevenzione ed alla repressione dei fenomeni di devianza giovanile, nonché della circolazione di armi.

In particolare, i falchi della squadra mobile, con l’ausilio di personale del reparto prevenzione crimine Campania, durante le attività hanno effettuato numerosi controlli a persone e a veicoli.

Nel corso dell’attività, nella zona delle “Case Nuove”, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato cinque pistole semiautomatiche ed una a tamburo, di cui con matricola abrasa e quattro risultate provento di furto.

Le armi in questione erano occultate all’interno di una cassetta postale dotata di un congegno elettronico a batterie, celata dietro ad un vano portalettere.

Infine, è stato rinvenuto anche munizionamento di vario calibro, parte del quale era contenuto nei caricatori, rendendo dunque le pistole pronte all’uso.