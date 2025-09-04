Detenzione illecita di sostanze stupefacenti: due arresti della polizia a Napoli Manette per un 37enne algerino e un 35enne gambiano

La polizia ha arrestato due persone, un 37enne algerino e un 35enne gambiano, tutti con precedenti, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Entrambi arrestati anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno sorpreso il 37enne che ha ceduto qualcosa ad una persona in cambio di una banconota. I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato sia l'uomo che è stato trovato in possesso di 9 stecche di hashish del peso di 19 grammi e di 45 euro, che l’acquirente trovato in possesso della dose appena acquistata e, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Ancora, gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico VII Duchesca, hanno notato il 35enne che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente, lo hanno raggiunto e bloccato, trovandolo in possesso di un involucro di eroina del peso di 11 grammi circa, una pasticca di ecstasy, una stecca di hashish e 90 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. Per questi motivi, gli indagati sono stati alla fine arrestati.