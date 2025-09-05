Sorpresi mentre smontano auto rubata, un arresto e due in fuga Erano entrati in azione a Ponticelli

Sorpresi mentre smontano un'auto appena rubata. A Napoli i Carabinieri della compagnia Poggioreale hanno arrestato per riciclaggio un 27enne di Casalnuovo di Napoli già noto alle forze dell’ordine. Intorno alle 23 i militari hanno notato nel quartiere Ponticelli, in via strada vicinale Molino dell'Annunziata, tre persone che stavano smontando una Smart.

Alla vista dei militari, i tre hanno tentato di fuggire a bordo di un'altra auto. Il breve inseguimento è terminato quando l’auto dei tre è andata a sbattere contro un muretto in prossimità di una curva in una strada di campagna. I tre, incolumi, sono scesi dall’auto e mentre il 27enne è stato bloccato dai carabinieri, gli altri due sono riusciti a far perdere le proprie tracce nella vegetazione vicina. Nell’auto i militari hanno trovato e sequestrato indumenti e diverse attrezzature verosimilmente utilizzati per rubare auto. La Smart era stata da poco rubata a Meta di Sorrento ed è stata restituita al legittimo proprietario.