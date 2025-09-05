Spari a Fuorigrotta, 48enne in ospedale con un colpo all'addome Ferito da colpo pistola, si indaga

Nella serata di ieri, gli agenti dei Commissariati Bagnoli, Pianura e dell'Ufficio Prevenzione generale e soccorso pubblico sono intervenuti presso l'ospedale San Paolo per la segnalazione di un soggetto attinto da colpi d'arma da fuoco all'addome. L'uomo, di 48 anni, e' stato trasportato presso il nosocomio in questione da un familiare e avrebbe riferito di essere stato avvicinato e aggredito da alcune persone in sella a uno scooter. Allo stato l'uomo, che non versa in pericolo di vita, e' stato dimesso dal predetto nosocomio. Dai primi accertamenti i fatti sarebbero avvenuti nel quartiere di Fuorigrotta, in via Arlotta. Movente e dinamica in fase di ricostruzione ad opera della Squadra Mobile.