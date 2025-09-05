Sgominata la rete dell'abbigliamento taroccato tra Campania, Abruzzo e Marche La Guardia di finanza ha sequestrato oltre 52mila capi contraffatti per un valore di 3 milioni di €

La Procura di Ascoli Piceno ha coordinato un'operazione interregionale tra Marche, Abruzzo e Campania che ha portato al sequestro di 52mila capi d'abbigliamento contraffatti e alla denuncia di due imprenditori.

Il blitz, condotto dalle fiamme gialle di San Benedetto del Tronto, è partito dal sequestro in un negozio della cittadina marchigiana dov'erano in vendita oggetti falsi.

Risalendo alla catena di produzione e commercializzazione, le fiamme gialle hanno effettuato sequestri in 13 località fra le tre regioni. I due indagati sono di origini campane e dovranno rispondere di contraffazione.

Sigilli a 52mila capi d'abbigliamento con il marchio "Rocco Barocco" tra borse, scarpe, accessori vari, valigie il cui valore di mercato è stato stimato in circa 3 milioni di euro.