Casoria: Pasquale Pugliese è il nuovo comandante della polizia municipale Vanta una consolidata esperienza alla guida di diversi corpi di polizia Locale tra Lazio e Campania

Il comune di Casoria accoglie ufficialmente il nuovo comandante della polizia municipale, Pasquale Pugliese, già dirigente di ruolo dell’ente e professionista con una consolidata esperienza alla guida di diversi corpi di polizia locale tra Lazio e Campania.

Quarantadue anni, originario di Casoria, Pugliese ha diretto con risultati di eccellenza i comandi di Itri, Orta di Atella, Cassino, Ponza, Casalnuovo di Napoli e Benevento, distinguendosi per capacità organizzative e leadership in contesti complessi. Dottore in Economia e Giurisprudenza, con una formazione post-laurea multidisciplinare, è docente della Scuola Regionale di Polizia Locale della Campania nelle materie di Polizia Ambientale e Polizia Edilizia.

Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi di rilievo, tra cui il distacco presso la Procura della Repubblica di Cassino e la guida, su incarico della Commissione Straordinaria, di un ente sciolto per infiltrazioni criminali.

La sua azione è sempre stata caratterizzata da imparzialità, fermezza e rigore, con particolare attenzione alla lotta agli abusi edilizi, alla tutela ambientale e al contrasto al malaffare.

Il Sindaco, Raffaele Bene, ha così accolto il nuovo Comandante, salutando il predecessore: “Ringrazio il comandante Giuseppe Sciaudone che ha operato con grande impegno e risultati importanti in questi anni. Accogliamo una professionalità qualificata come quella di Pasquale Pugliese, che saprà ulteriormente valorizzare il nostro Comando di Polizia Locale, al quale va tutta la mia stima e la mia gratitudine per l’impegno quotidiano, anche in raccordo con l’assessore alla Sicurezza Antonio Ricciardi.”

Tanti gli obiettivi che attendono il nuovo comandante, come evidenziato dal primo cittadino: “Pugliese dovrà misurarsi con una realtà impegnativa e complessa, ma che conosce bene perché è la sua città natale. A lui spetterà il compito di razionalizzare le risorse umane e professionali disponibili, in attesa di nuovi innesti in un organico oggi sottodimensionato rispetto alle esigenze della città. Rivolgo a lui e al corpo di Polizia Locale i migliori auguri di buon lavoro.”