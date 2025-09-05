Ventenne accerchiato da quattro persone: massacrato e lasciato a terra E' salvo solo grazie all'intervento di due guardie giurate. Ma ecco cosa è successo

Ieri sera, intorno alle 22.10, al corso Umberto di Napoli, due guardie giurate hanno salvato un giovane 20enne vittima di un’aggressione da parte di quattro cittadini algerini.



L’episodio, che da un furto si stava trasformando in un tentato omicidio, è stato bloccato dall’intervento delle guardie giurate che hanno messo in fuga uno degli aggressori, mentre altri tre sono stati fermati e consegnati alla polizia, allertata dalle stesse guardie. Il 20enne, lasciato in condizioni gravi, è stato soccorso e trasportato in ospedale.



Sulla vicenda è intervenuto il presidente dell'associazione nazionale guardie particolari giurate e noto attivista sindacale Giuseppe Alviti: "Ancora una volta le guardie giurate debitamente formate e capillarmente presenti sul territorio hanno dimostrato come sono importanti in un contesto di tutela del territorio sebbene in modo sussidiario e complementare".