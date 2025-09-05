Napoli, scoperto un abuso edilizio a Ponticelli: denunciata una persona

Gli agenti del Reparto Tutela Edilizia/Patrimonio della Polizia Locale di Napoli sono intervenuti in Via Esopo, a Ponticelli, a seguito di una segnalazione circa presunti lavori abusivi in corso d'opera. Gli agenti hanno riscontrato effettivamente un abuso edile, nella fattispecie un manufatto totalmente privo di titoli, costruito su area pubblica che invade spazi destinati alla collettività.
Gli agenti hanno interrotto immediatamente le attività di costruzione in corso, identificando come committente una persona che già in passato era stata denunciata per lo stesso reato.
A conclusione dell'intervento, le opere sono state sequestrate.