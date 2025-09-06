Parcheggiatore abusivo aggredisce i carabinieri a Napoli: arrestato Due militari medicati all'ospedale del mare per le lesioni subite

Questa notte i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per resistenza, minaccia, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento un 59enne del posto.

L’uomo, già sottoposto al Dacur, è stato fermato e controllato sul corso meridionale. Sorpreso nell’attività illecita di parcheggiatore abusivo, durante il controllo il 59enne ha inveito contro i militari e successivamente li ha aggrediti. I carabinieri, con non poche difficoltà, hanno trasferito l’uomo in caserma che anche lì ha continuato nell’azione violenta danneggiando alcuni arredi.

L’arrestato è in attesa di giudizio mentre due carabinieri sono stati medicati nell’ospedale del mare per le lesioni subite.