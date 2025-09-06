Poliziotti aggrediti e danni all'auto di servizio degli agenti: arrestato 29enne Momenti di terrore in via Via Galileo Ferraris a Napoli

La polizia ha arrestato un 29enne di origini gambiane, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti , per danneggiamento aggravato di beni della pubblica amministrazione, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, si sono recati presso l’ufficio immigrazione della questura di Napoli al fine di prelevare l'uomo, destinatario di un provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Napoli, per poi accompagnarlo al Cpr di Potenza.

Durante le fasi dell’accompagnamento, il 29enne ha iniziato a dare in escandescenza, sferrando dei calci e danneggiando sia il plexiglass divisorio della vettura di servizio sia il finestrino posteriore.

In quei frangenti, i poliziotti hanno tentato di riportare il soggetto alla calma, ma lo stesso ha proseguito nella sua condotta violenta, finché non è stato bloccato dopo una colluttazione. Per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.