Stazione Napoli Centrale: rapina un giovane ma viene bloccato e arrestato Manette ai polsi di un 27enne napoletano

Gli operatori Polfer, durante il servizio “Stazioni Sicure”, hanno notato un 27enne che, aggirandosi con fare sospetto tra i viaggiatori, ha avvicinato un giovane che aveva tra le mani uno smartphone e, approfittando di un momento di distrazione, glielo ha sottratto facendolo cadere per poi darsi alla fuga.

Immediatamente gli operatori hanno inseguito il giovane e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato, trovandolo in possesso dello smartphone che è stato successivamente riconsegnato al legittimo proprietario.