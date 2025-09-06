Napoli, padre e figlio pestati a sangue da una baby gang sul Lungomare Un altro grave episodio di violenza dopo quello di Fuorigrotta della scorsa settimana

Un padre e suo figlio minorenne sono stati selvaggiamente pestati da un gruppo di giovani nella notte di ieri sul lungomare di via Caracciolo, a Napoli. L’aggressione è scattata dopo un banale diverbio per motivi di viabilità, quando le due vittime sono intervenute per aiutare un’amica del ragazzo che stava litigando con il gruppo. Entrambi hanno riportato diverse lesioni e sono stati medicati al pronto soccorso.

L’episodio, già di per sé grave, acquista un peso maggiore nel contesto di un’estate segnata da altri casi di violenza giovanile in città. Pochi giorni fa, a Fuorigrotta, un ingegnere milanese di 47 anni, Raffaele Di Giacomo, è stato aggredito da una baby gang mentre era in vacanza con la famiglia. Picchiato a sangue per aver soccorso un giovane caduto da uno scooter, l’uomo è stato ricoverato al Cardarelli con trauma cranico, fratture al naso e allo zigomo.

Di fronte all’ennesimo caso di violenza in strada, il Prefetto di Napoli Michele di Bari ha disposto l’immediato potenziamento dei controlli di polizia nella zona del lungomare. La vicenda sarà al centro della prossima riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, a dimostrazione di quanto l’allarme sicurezza stia tornando d’attualità.