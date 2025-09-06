Vasto: evade dai domiciliari, intercettato e arrestato 43enne napoletano in manette per evasione

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Sant’Antonio Abate, all’angolo con piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di allontanarsi per eludere il controllo.

I poliziotti, dopo averlo raggiunto e controllato, hanno scoperto la ragione del tentativo di fuga. Era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.