Quartiere Vomero sotto tiro a Napoli: violazioni e sanzioni Controlli interforze, in campo anche l'Asl

Nell’ambito dei servizi predisposti dalla questura di Napoli volti ad intensificare il controllo del territorio nelle aree della “movida”, personale della polizia di stato e nello specifico dei commissariati Vomero e Vasto- Arenaccia, i militari della guardia di finanza, con il supporto di personale della polizia locale e dell’Asl Napoli 1 centro, hanno effettuato controlli nel quartiere Vomero ed in particolare a San Martino, nelle vie Giordano, Falcone, Scarlatti e nelle piazze Medaglie D’Oro e Vanvitelli.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato complessivamente 149 persone, di cui 14 con precedenti di polizia, controllato 50 veicoli e contestato 22 violazioni del codice della strada.

Ancora, durante l’attività, sono stati controllati 4 esercizi commerciali, di cui uno sanzionato amministrativamente per occupazione abusiva di suolo pubblico; ad alcuni dei titolari sono state contestate diverse non conformità significative ed elevate sanzioni amministrative per un totale complessivo di circa 1.000 euro. Infine, sono state controllate 4 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.