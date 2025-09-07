La figlia si barrica in casa, tenta di sfondare la porta: arrestato Un 51enne bloccato dai carabinieri: non accettava l'omosessualità della figlia

I carabinieri di Napoli sono intervenuti in centro, dove un 51enne stava tentando di sfondare la porta di ingresso dell’abitazione della figlia 24enne che si era barricata in casa.

Non era la prima volta e il 51enne, anche davanti ai carabinieri, ha continuato a minacciare di morte la ragazza. L’uomo è stato arrestato e trasferito in carcere. Dovrà rispondere di atti persecutori e maltrattamenti in famiglia.

Stando a quanto risulta, pare che l'indagato non accettava l'omosessualità della figlia, alla quale aveva intimato anche di cambiare cognome.

