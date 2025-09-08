Taxi e noleggi abusivi, controlli e sequestri in zona aeroporto Capodichino L'attività della Polizia locale

Presso l’aeroporto di Capodichino, la Polizia locale di Napoli ha eseguito verifiche mirate sugli abusivi del noleggio con conducente e taxi irregolari. E’ stata individuata un’autovettura già sequestrata per trasporto abusivo di passeggeri, sorpresa nuovamente a circolare. Il mezzo è stato confiscato definitivamente.

Parallelamente, l’Unità Operativa Stella ha effettuato controlli in via Santa Teresa degli Scalzi, Piazza Cavour, Calata Capodichino, Piazza Gravina e via Lieti. Sono stati complessivamente elevati 6 verbali, di cui 4 per occupazioni abusive di suolo pubblico e 2 per esercizio senza autorizzazione commerciale. La merce deperibile sequestrata è stata donata, così come i capi d'abbigliamento tolti dal mercato.

Inoltre, i controlli sul corretto smaltimento dei rifiuti in via Santa Teresa degli Scalzi e Piazza Cavour hanno portato a 10 verifiche e all’emissione di 2 verbali per abbandono illecito.

