Fine settimana di sangue sulle strade di Napoli: pedoni e bici travolti E' allarme sicurezza stradale

Quattro incidenti stradali gravi si sono verificati a Napoli tra sabato e domenica. Nel bilancio figurano pedoni investiti, scooter travolti e biciclette coinvolte in scontri, con diversi feriti ricoverati in codice rosso negli ospedali cittadini.

Auto contro scooter a Capodichino: giovane in prognosi riservata

L’episodio più drammatico è avvenuto domenica sera, intorno alle 23.18, a Calata Capodichino. Uno scooter è stato travolto da un’auto, lasciando il conducente in condizioni critiche. Il ferito, soccorso dal 118 dell’Asl Napoli 1 Centro, è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale Cardarelli, dove si trova in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica.

Pedone investito da un’auto pirata a Napoli Est

Nella notte tra sabato e domenica, intorno all’una, un pedone è stato travolto in via delle Repubbliche Marinare da un’auto che non si è fermata a prestare soccorso. L’uomo è stato trasportato in codice rosso in ospedale.

La Polizia Municipale ha avviato le indagini per identificare l’automobilista fuggito.

Scontro bici-scooter a San Giovanni

Altro grave incidente domenica pomeriggio, in via Nazionale delle Puglie: uno scooter si è scontrato con una bicicletta. Entrambi i mezzi hanno riportato gravi danni e il conducente dello scooter è stato ricoverato in codice rosso. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento da parte del Cot San Giovanni.

Incidente a Fuorigrotta e chiusura della Perimetrale di Scampia

Sabato pomeriggio, a Fuorigrotta, in viale Kennedy, uno scooter è caduto rovinosamente dopo aver tentato di evitare dei pedoni. Il conducente, inizialmente in codice rosso, ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.

Nelle stesse ore un incidente sulla Perimetrale Scampia-Melito, all’altezza del collegamento con l’Asse Mediano, ha richiesto l’intervento di numerose pattuglie della Polizia Municipale per garantire la sicurezza stradale e la gestione del traffico.

Allarme sicurezza stradale a Napoli

La serie di incidenti avvenuti in meno di 48 ore conferma l’allarme legato alla sicurezza stradale a Napoli, soprattutto per pedoni e ciclisti. Le autorità locali, coordinate dal Comandante Generale Ciro Esposito, hanno intensificato i controlli per prevenire nuovi episodi e ridurre il rischio sulle principali arterie cittadine.