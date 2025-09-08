Dj Godzi morto a Ibiza, Roma chiede gli atti ai magistrati spagnoli Un nuovo passo in avanti nell'inchiesta sulla morte del napoletano Michele Noschese

La procura di Roma ha chiesto ai magistrati spagnoli gli atti relativi al decesso di Michele Noschese, il 35enne napoletano noto come dj Godzi, morto nelle prime ore del 19 luglio ad Ibiza, dove viveva da anni.

I pm di piazzale Clodio, competenti per i fatti riguardanti cittadini italiani all'estero e che hanno avviato un fascicolo per omicidio preterintenzionale, sono in attesa di ricevere i risultati dell'autopsia svolta nelle scorse settimane e degli esami tossicologici che puntano a chiarire le cause della morte di Noschese, deceduto in seguito a un intervento della polizia spagnola.

''Stiamo aspettando l'esito della seconda autopsia e degli esami tossicologici disposti dalla procura di Roma per avere risposte su quanto accaduto'' riferisce Rossana Alvaro, legale della famiglia Noschese.