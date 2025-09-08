Confisca milionaria e condanna a 14 anni per un esponente del clan Patrimonio da 10 milioni: società, auto, case e un orologio da 400mila euro

Confisca plurimilionaria e condanna a Napoli per il boss Patrizio Bosti, ritenuto a capo del clan Contini, componente di rango della cosiddetta Alleanza di Secondigliano: il gup Federica Villano gli ha inflitto 14 anni di reclusione, come al figlio Ettore. Entrambi sono stati riconosciuti colpevoli di associazione a delinquere di tipo mafioso. A

l processo che si è concluso oggi erano imputati anche la figlia, Flora Bosti, condanna a sei anni di reclusione. Flora rispondeva di partecipazione alla autoriciclaggio per l'associazione a delinquere di tipo mafioso guidata dal padre, accusa che è stata riqualificata in ricettazione aggravata. L'imputata è stata assolta dall'accusa di minacce nei confronti del marito. Due anni e otto mesi invece per Luca Esposito, marito di Flora Bosti, condannato per autoriciclaggio non aggravato.

Entro 90 giorni saranno depositate le motivazioni. La confisca - accordata oggi - riguarda un patrimonio del valore di alcune decine di milioni, composto da auto, società, 4 milioni di euro in contanti e una lunghissima serie di orologi di lusso (tra cui un Patek Philippe da 370mila euro) e gioielli, come una collana con diamante da 120mila euro, per complessivi 16 milioni di euro. Contanti, orologi e gioielli vennero trovati e sequestrati in un caveau scoperto nell'abitazione di Luca Esposito