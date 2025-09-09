Napoli: controlli in mare, 75 imbarcazioni sanzionate in una settimana Il Prefetto: "Messa in campo un'intensa attività"

Il prefetto di Napoli Michele di Bari rende noti i dati relativi ai servizi di controllo a mare nel golfo di Napoli da parte della Capitaneria di Porto, della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Metropolitana, disposti in sede di Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel periodo di tempo compreso tra il 1° e il 7 settembre scorso risultano essere stati controllati 240 tra natanti e imbarcazioni, di cui 75 sanzionati. Sono state inoltre controllate 303 persone e applicate 56 sanzioni per violazioni al Codice della Navigazione e 2 per inidoneità alla guida. "L’intensa attività messa in campo, avviata all’inizio della stagione estiva proseguirà nei prossimi giorni e nelle prossime settimane, con un notevole impiego di personale e di risorse da parte di tutti i corpi coinvolti per garantire la sicurezza e combattere ogni forma di illegalità", conclude la nota della Prefettura di Napoli.