Forte esplosione in una fabbrica di fuochi a Pianura

La colonna di fumo nero visibile per chilometri

forte esplosione in una fabbrica di fuochi a pianura
Napoli.  

Una forte esplosione e poi fiamme e fumo che hanno reso l'aria irrespirabile. Siamo a Pianura dove poco fa si è registrato un incendio in una fabbrica di fuochi d'artificio nella zona a ridosso di via Napoli. 

Il boato è stato avvertito nettamente in tutte le abitazioni circostanti, qualcuno ha temuto si trattasse di una scossa di terremoto, poi il fumo proveniente dalla fabbrica ha invaso case e strade. 

Sul posto diverse squadre dei vigili dl fuoco, transennata l'area, dalle prime notizie disponibili sembra non ci siano persone ferite. 

in aggiornamento 

