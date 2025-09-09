Forte esplosione in una fabbrica di fuochi a Pianura La colonna di fumo nero visibile per chilometri

Una forte esplosione e poi fiamme e fumo che hanno reso l'aria irrespirabile. Siamo a Pianura dove poco fa si è registrato un incendio in una fabbrica di fuochi d'artificio nella zona a ridosso di via Napoli.

Il boato è stato avvertito nettamente in tutte le abitazioni circostanti, qualcuno ha temuto si trattasse di una scossa di terremoto, poi il fumo proveniente dalla fabbrica ha invaso case e strade.

Sul posto diverse squadre dei vigili dl fuoco, transennata l'area, dalle prime notizie disponibili sembra non ci siano persone ferite.

in aggiornamento