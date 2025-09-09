Droga nella cassetta del WC, arrestato un 30enne straniero Già noto alle forze dell'ordine, dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.

I carabinieri della stazione di Gragnano e quelli dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato 6 bustine di marijuana e una confezione da 34 grammi della stessa sostanza nascosti nella cassetta del wc, protetti dall'acqua in due barattoli di vetro. In casa anche contanti e un bilancino di precisione. Arrestato un 30enne straniero già noto alle forze dell'ordine. Dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.