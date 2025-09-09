I carabinieri della stazione di Gragnano e quelli dello squadrone eliportato cacciatori di Sicilia, durante una perquisizione domiciliare, hanno trovato 6 bustine di marijuana e una confezione da 34 grammi della stessa sostanza nascosti nella cassetta del wc, protetti dall'acqua in due barattoli di vetro. In casa anche contanti e un bilancino di precisione. Arrestato un 30enne straniero già noto alle forze dell'ordine. Dovrà rispondere di detenzione di droga ai fini di spaccio.
Droga nella cassetta del WC, arrestato un 30enne straniero
