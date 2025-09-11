Napoli celebra Chiara Jaconis ad un anno dalla scomparsa Un concerto in omaggio della turista uccisa dalla caduta di una statuina

A un anno dalla scomparsa di Chiara Jaconis, la turista trentenne originaria di Padova uccisa da una statuina lanciata da un balcone in via Concordia, nel cuore dei Quartieri Spagnoli, la città di Napoli si prepara a renderle omaggio con un evento carico di emozione e significato. Il prossimo 14 settembre alle ore 19.30, nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli, in Piazza Municipio, si terrà il concerto "Omaggio a Chiara: le note del cuore", a cura dell'Associazione Culturale Suaviter Nova, nell'ambito delle iniziative promosse dall'Assessorato al Turismo. « Abbiamo mantenuto un legame profondo e sincero con la famiglia di Chiara Jaconis, e sentiamo fortemente il desiderio di tenere vivo il suo ricordo. Questo concerto è un modo per celebrare la sua passione per la musica, che era per lei un linguaggio dell'anima. A un anno dalla sua scomparsa, vogliamo stringerci attorno ai suoi genitori e alla sorella, che saranno presenti all'evento per ricevere l'abbraccio di tutti noi.

Napoli è una città che accoglie, che ricorda, che custodisce i legami più veri. E attraverso iniziative come questa continuiamo a costruire comunità, memoria e bellezza », dichiara l'assessora al Turismo Teresa Armato . L'iniziativa si inserisce in un percorso di memoria e affetto che lega profondamente la famiglia alla città: lo scorso marzo nel parco Viviani era stata infatti piantumata una bouganville a ricordo di Chiara, in collaborazione con l'Assessorato al Turismo e l'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli. Il coro polifonico, diretto dal Maestro Pietro Biancardi, eseguirà un repertorio di musiche della tradizione classica napoletana, in un momento di raccoglimento e bellezza condivisa alla presenza della famiglia Jaconis, che torna a Napoli per l'occasione. L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.