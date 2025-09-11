Atzori è il nuovo comandante del Reparto operativo aeronavale della Finanza Il tenente colonnello prende il posto di Vitrone, che va a Roma. Per l'ufficiale un ritorno a Napoli

Alla presenza del generale di divisione Alessandro Barbera, comandante regionale Campania della Guardia di Finanza, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento al comando del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli tra il colonnello Emilio Vitrone, ed il subentrante tenente colonnello Pier Paolo Atzori. L’evento si è svolto presso la caserma “Sottotenente Ugo Finizio", sede della Sezione Aerea di Capodichino.

Il colonnello Emilio Vitrone lascia il comando dopo tre anni di permanenza, nel corso dei quali sono stati conseguiti brillanti risultati con particolare riguardo ai servizi di “polizia del mare” ed economico finanziaria oltre che nei settori della polizia ambientale, ittica e demaniale. L'ufficiale è stato designato quale frequentatore di un corso interforze presso la “Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia” a Roma.

Gli subentra il tenente colonnello Pier Paolo Atzori, proveniente da Taranto dove ha comandato la locale Stazione Navale di Manovra. Per l’Ufficiale in parola si tratta di un ritorno a Napoli, avendo già comandato in passato la Stazione Navale del capoluogo partenopeo.