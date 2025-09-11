Casoria: devasta cassa in negozio, arrestato Fermato 30enne dopo una colluttazione

Notte movimentata a Casoria, dove la Polizia di Stato ha arrestato un 30enne napoletano con precedenti per falsa attestazione d'identita', danneggiamento, lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Gli agenti dei Commissariati di Afragola e Frattamaggiore sono intervenuti in un esercizio commerciale lungo la SS Sannitica dopo la segnalazione di una persona in escandescenza. L'uomo, entrato nel locale, aveva scavalcato la cassa e l'aveva distrutta a calci e pugni. Fermato dopo una colluttazione, ha fornito generalita' false risultate poi non veritiere. Per lui e' scattato l'arresto.