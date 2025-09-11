Napoli, indagini della Corte dei conti su costi municipalità In azione i militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza

Finanzieri nelle uffici delle sedi per raccogliere informazioni. La procura regionale della Corte dei conti della Campania sta indagando sui costi delle municipalità di Napoli. Il pm Ferruccio Capalbo ha delegato gli accertamenti ai militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e oggi i finanzieri hanno raccolto informazioni negli uffici di alcune municipalità partenopee. I militari si sono recati della prima Municipalità (Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando); nella seconda Municipalità (Avvocata, Montecalvario, Mercato, Pendino, Porto, S. Giuseppe); nella sesta Municipalità (Ponticelli, Barra, S. Giovanni a Teduccio) e nella nona Municipalità (Soccavo, Pianura).