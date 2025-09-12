Guerra tra clan a San Giovanni a Teduccio, due arresti dopo le "stese"

Due persone arrestate e condotte in carcere per le "stese" dell'aprile scorso in via Nuova Villa, incrocio via Villa San Giovanni (quartiere San Giovanni a Teduccio). I carabinieri hanno dato esecuzione alle misure cautelari su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli.
Gli investigatori hanno ricostruito i contrasti nella zona tra i clan Rinaldi-Reale e D’Amico “Gennarella”.
Di fatto, la "stesa" del 19 aprile di quest'anno si inserisce nelle tensioni crescenti tra i gruppi criminali dopo la rottura della tregua siglata tra i clan Rinaldi-Reale e D’Amico “Gennarella”.
Grazie alle attività intercettive ed alle investigazioni tradizionali compiute sul territorio, i militari dell’Arma hanno acquisito gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei due indagati e documentato la presunta rottura degli equilibri criminali nel quartiere San Giovanni a Teduccio.