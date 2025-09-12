Scuola, si inizia: scatta il primo maxi sequestro di prodotti contraffatti I sigilli della Finanza sono scattati per 150mila articoli di cancelleria: 27 esercenti nei guai

In alcune scuole l'anno è già iniziato, per tutte le altre mancano solo tre giorni. Pronti, via e la Guardia di finanza ha già messo a segno il primo maxi sequestro di prodotti illegali o non sicuri destinati a bambini e ragazzi.

Nel corso dei controlli le fiamme gialle hanno apposto i sigilli a 150mila articoli, di cui oltre 92 mila scolastici e di cancelleria.

In totale, 16 esercenti sono stati segnalati alla Camera di Commercio, mentre per 11 è scattata la denuncia - a vario titolo - per commercio di prodotti contraffatti e ricettazione.

In particolare, nell’area cittadina, i “Baschi Verdi” hanno sequestrato circa 63 mila tra prodotti scolastici (tra penne, colori, astucci, forbici e calcolatrici) e giocattoli con marchio CE non conforme, denunciando il titolare della ditta individuale.

Le attività hanno interessato anche gli esercizi commerciali nell’area oplontina, nolana, giuglianese e sull’isola di Ischia, dove i finanzieri hanno individuato oltre 28mila accessori per la scuola e di cancelleria, anche raffiguranti personaggi di fantasia contraffatti, denunciando 2 soggetti e segnalando amministrativamente 9 responsabili.

A Casoria, i militari hanno sequestrato decine di file contenenti opere letterarie, illecitamente detenuti per la riproduzione e la vendita, deferendo il titolare della ditta individuale esercente l’attività di cartoleria per violazione della normativa sul diritto d’autore.

Durante i controlli, le Fiamme Gialle hanno tolto dal mercato, inoltre, circa 60 mila tra articoli di bigiotteria privi di idonea etichetta in lingua italiana, cosmetici dannosi per la salute del consumatore, articoli per la casa e giocattoli privi dei contenuti minimi delle informazioni previste, nonché articoli contraffatti, come zaini, cappelli, borsette e magliette recanti il marchio “SSC Napoli”.