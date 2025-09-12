Finti postini rubano 25mila euro a Napoli: dopo 7 mesi individuati gli autori E' successo nel quartiere Fuorigrotta

Un anziano residente a Fuorigrotta, quartiere della periferia occidentale di Napoli, è stato vittima di una brutale rapina lo scorso 19 marzo. L’uomo è stato legato con fascette di plastica e immobilizzato all’interno della sua abitazione, mentre i malviventi mettevano a segno un colpo da 25mila euro.

L’inganno: i ladri si fingono postini

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della compagnia di Bagnoli, due individui si sono presentati alla porta dell’anziano fingendosi postini con la scusa di dover consegnare un pacco. Una volta ottenuta la fiducia della vittima, hanno consentito ad altri complici di entrare in casa. L’anziano professionista è stato bloccato e legato, mentre i rapinatori hanno forzato la cassaforte rubando il denaro in contanti.

Le indagini dei carabinieri

Grazie all’analisi delle telecamere di sorveglianza della zona, alle testimonianze raccolte e ad alcune perquisizioni mirate, gli investigatori hanno individuato due degli autori del colpo. Nei loro confronti sono state eseguite misure cautelari con accuse di rapina e sequestro di persona.

Due complici ancora ricercati

Le indagini, coordinate dalla Procura di Napoli, non sono però concluse: restano infatti da identificare e rintracciare altri due complici che hanno partecipato all’assalto. L’attività investigativa continua senza sosta per assicurare alla giustizia l’intero gruppo criminale.