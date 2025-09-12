Napoli, negozio trasformato in abitazione: scatta il sequestro Intervento della Polizia Municipale a Secondigliano

A Napoli, nel quartiere Secondigliano, un locale commerciale è stato sequestrato dopo essere stato trasformato abusivamente in un’unità abitativa. L’operazione è stata condotta dagli agenti della Unità Operativa Secondigliano su segnalazione della Settima Municipalità – U.O. Attività Tecnica del Comune di Napoli, con il supporto tecnico di E-Distribuzione.

Locale commerciale trasformato in casa

Durante i controlli in via del Camposanto, è emerso che il locale, originariamente destinato a uso commerciale, era stato modificato senza autorizzazioni. L’attuale occupante, privo di titolo legittimo, aveva eseguito lavori sia di ordinaria che di straordinaria manutenzione, tra cui la modifica della facciata e la realizzazione di nuove finestre.

Occupazione abusiva e furto di energia elettrica

Le verifiche hanno accertato anche, l'occupazione senza titolo di un immobile di proprietà comunale, il danneggiamento della struttura muraria tramite opere abusive e un allaccio irregolare alla rete elettrica, con furto di energia, rilevato dai tecnici di E-Distribuzione.

Il provvedimento: scatta il sequestro

Per evitare ulteriori interventi edilizi non autorizzati, l’immobile è stato posto sotto sequestro limitatamente alla struttura muraria ed edilizia. Restano esclusi dal provvedimento gli arredi e la fruizione interna da parte dell’attuale occupante.