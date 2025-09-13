Fugge all'alt e investe maresciallo dei carabinieri: il militare in ospedale Scaraventato sull'asfalto, prognosi di 21 giorni: caccia al responsabile

Servizio di controllo anti movida per i carabinieri della compagnia Napoli Centro, che insieme ai militari del nucleo radiomobile di Napoli e del reggimento Campania hanno setacciato la zona dei "baretti" di Chiaia.

Durante i controlli i carabinieri hanno denunciato due ragazzi che in sella al proprio scooter non si erano fermati all’alt, tentando di forzare il posto di blocco.

Un sottufficiale del nucleo radiomobile di Napoli è stato investito. I fatti sono avvenuti all’una di notte nella centralissima via Gaetano Filangieri. Il centauro è fuggito, mentre il maresciallo dopo l’impatto è caduto battendo violentemente con la spalla sinistra sul manto stradale. Il militare è stato trasferito con la gazzella nel pronto soccorso dell’ospedale del mare dove fortunatamente è stato poi dimesso con una prognosi di 21 giorni.

Denunciati anche due recidivi parcheggiatori abusivi e segnalati alla Prefettura 4 giovanissimi trovati in possesso di hashish.

Controlli al codice della strada con 39 sanzioni, di queste ben 13 per mancato uso del casco. I ragazzi indisciplinati hanno fornito ai carabinieri diverse giustificazioni: dal “sono appena partito, ho fatto solo dieci metri” al “si rovinano i capelli” passando per un meno fantasioso “ho dimenticato il casco a casa “. Spiegazioni che non hanno evitato l’inevitabile. Sono 13 gli scooter che sono stati sequestrati.