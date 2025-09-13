La piantagione di cannabis nascosta "a matrioska" nella parete: un arresto

Una matrioska di vani in una parete. Uno nell’altro, nascosti in un’abitazione di Sant’Antimo. Un modo efficace per tenere occhi indiscreti lontani da una piccola serra artigianale di cannabis.
La scoperta è dei carabinieri della stazione di Scampia. Durante una perquisizione nell’abitazione di un 37enne già noto alle forze dell’ordine, i militari hanno sequestrato 10 piantine di marijuana in vaso. Nel giardino, un fusto della stessa specie ma alto quasi 3 metri.
Il bilancio si è arricchito dopo aver scoperchiato un altro nascondiglio ingegnoso. In quello che sembrava lo scheletro di una piccola cucina in muratura ancora da terminare, i carabinieri hanno recuperato altri stupefacenti.
Oltre mezzo chilo di crack, 4 chili di hashish e altri 876 grammi di marijuana. Un bottino considerevole, costato al 37enne le manette. Risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio.