Dehor fuorilegge di 30 metri quadrati, scatta il sequestro

I controlli della polizia locale in via Luca Giordano

dehor fuorilegge di 30 metri quadrati scatta il sequestro
Napoli.  

Agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Vomero, hanno sequestrato un dehor in via Luca Giordano.

Il bar, a fronte di un’occupazione di suolo pubblico autorizzata per l’istallazione di un ombrellone tavoli e sedie, aveva realizzato abusivamente un manufatto, di circa 30 mq, in materiale metallico, vetro/plexi sostenuto da una serie di pilastrini perimetrali e munito di una porta scorrevole con serratura. 

La Polizia Locale ha provveduto al sequestro della struttura e a denunciare il titolare dell’attività per occupazione del suolo pubblico e violazione della normativa urbanistica.

Ultime Notizie