Dehor fuorilegge di 30 metri quadrati, scatta il sequestro I controlli della polizia locale in via Luca Giordano

Agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Vomero, hanno sequestrato un dehor in via Luca Giordano.

Il bar, a fronte di un’occupazione di suolo pubblico autorizzata per l’istallazione di un ombrellone tavoli e sedie, aveva realizzato abusivamente un manufatto, di circa 30 mq, in materiale metallico, vetro/plexi sostenuto da una serie di pilastrini perimetrali e munito di una porta scorrevole con serratura.

La Polizia Locale ha provveduto al sequestro della struttura e a denunciare il titolare dell’attività per occupazione del suolo pubblico e violazione della normativa urbanistica.