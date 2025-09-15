Da Capodichino a Sorrento per 180 euro: fermato conducente abusivo Le verifiche della Polizia locale per iu noleggio irregolare

Nel boom turistico che fa registrare Napoli bisogna fare i conti con il fenomeno legato al noleggio con conducente e taxi abusivi.

Gli agenti della Polizia locale di Napoli hanno sorpreso il conducente di un'autovettura, utilizzata abusivamente per il noleggio, che stava per accompagnare una coppia di turisti americani da Capodichino a Sorrento.

Il costo della "trasferta" sarebbe stato di 180 euro.

Al conducente, persona già nota agli agenti, è stato contestato l’esercizio dell’attività di noleggio con conducente senza alcun titolo e ritirata la patente per la sospensione mentre il veicolo, una Mercedes GLA, è stato confiscato.