Napoli: 2.300 patenti sospese per uso di smartphone alla guida da gennaio Il nuovo codice della strada ha introdotto sanzioni più severe

Oltre 4mila patenti sospese dall'inizio dell'anno, 2.320 delle quali per utilizzo dello smartphone alla guida. Sono i risultati dell'attività dell'Ufficio Patenti della Prefettura di Napoli resi noti dal prefetto di Napoli, Michele di Bari.

Dallo scorso mese di gennaio, a seguito anche delle nuove disposizioni del Codice della Strada, l'Ufficio Patenti della Prefettura di Napoli ha adottato: 4.046 provvedimenti di sospensione della patente di guida, di cui 2.320 per guida con uso improprio di determinati dispositivi, nonché 1.726 sospensioni per altre violazioni del Codice della Strada; 385 provvedimenti di revoca della patente per guida con patente sospesa o guida con veicolo già sottoposto a sequestro. Sono stati inoltre istruiti 116 procedimenti riguardanti le misure cautelari del sequestro e del fermo amministrativo dei veicoli, applicate in caso di violazioni come la circolazione con veicoli privi di assicurazione o senza la carta di circolazione.

Particolare attenzione è stata poi riservata alla verifica dei requisiti soggettivi per ottenere il rilascio della patente di guida. Al riguardo gli uffici prefettizi hanno: esaminato 1.379 posizioni di candidati agli esami di guida ed ha espresso 325 pareri vincolanti di diniego al conseguimento del titolo di guida, per mancanza dei requisiti soggettivi; adottato 56 provvedimenti di revoca per perdita dei requisiti soggettivi, verificatasi successivamente al rilascio del titolo di guida; adottato 19 provvedimenti di ritiro della patente di guida in esecuzione di sentenze di condanna dell’autorità giudiziaria; avviato 25 procedimenti per la revoca della patente; inoltrato 9 richieste di informazioni alle Forze dell’ordine per procedimenti riguardanti la verifica dei requisiti per il possesso di titoli di guida.

Inoltre la Prefettura ha in corso le istruttorie relative ai procedimenti finalizzati alla sospensione dei titoli di guida, ritirati per l’accertamento di fattispecie penalmente rilevanti: 64 per guida in stato di ebbrezza; 54 per guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; 12 per omissione di fermo o soccorso; 70 per incidenti stradali.