Colpi a pompe benzina nel Napoletano, caccia ai rapinatori E' accaduto a Giugliano e a Qualiano

Una rapina consumata e una tentata nel giro di poche ore questa mattina a Giugliano in Campania e a Qualiano, nel Napoletano. I Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Giugliano sono intervenuti in località Varcaturo per una rapina ai danni di un distributore di carburanti in via Comunale Domitiana, dove poco prima due persone di cui una armata di fucile, giunte sul posto a bordo di una Renault Captur, si erano fatte consegnare dal dipendente un centinaio di euro. Successivamente i militari sono intervenuti a Qualiano dove presumibilmente gli stessi malviventi hanno tentato una rapina a un distributore in via Santa Maria a Cubito. La rapina in questo caso non è stata messa a segno perché il dipendente è fuggito. Non sono stati esplosi colpi di arma da fuoco e non risultano feriti. Indagano i Carabinieri.