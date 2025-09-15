Intossicazione alimentare a Licola: 10 persone ricoverate Ristorante sequestrato

A Licola, nel Napolitano, si registra un episodio di intossicazione alimentare che ha coinvolto dieci clienti di un ristorante locale. I carabinieri della compagnia di Pozzuoli sono intervenuti ieri dopo diverse segnalazioni e hanno immediatamente attivato le procedure di controllo.

Ricoveri e condizioni dei clienti

Secondo le prime informazioni, dieci persone sono state trasportate in ospedale. Una di queste è ancora in osservazione, ma non risulta in pericolo di vita. Gli altri coinvolti hanno ricevuto cure mediche e sono stati dimessi.

Intervento delle autorità sanitarie

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del NAS e il personale della ASL locale, che hanno effettuato i primi controlli igienico-sanitari. Le indagini sono in corso per accertare le cause precise dell’intossicazione.

Sequestro del ristorante e denuncia del proprietario

Il proprietario del locale è stato denunciato per gravi carenze igienico-sanitarie, e l’attività è stata sequestrata dalle autorità. Ulteriori accertamenti sono previsti nelle prossime ore per garantire la sicurezza dei clienti e verificare eventuali altre violazioni.