L'emozionante omaggio alla Madonnina del Vervece, protettrice dei marittimi Immersione di un team interforze di subacquei al largo della Penisola Sorrentina

In archivio la 51esima edizione dei festeggiamenti in onore della “Madonnina del Vervece”, alla quale ha preso parte, come da tradizione ormai decennale, anche il dispositivo navale e la componente subacquea del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli della Guardia di finanza.

Prima la Messa direttamente sullo Scoglio del Vervece in memoria di coloro che si sono impegnati nel diffondere i sani princìpi di umanità, lealtà, altruismo e rispetto, al largo del porticciolo di Marina della Lobra a Massa Lubrense.

Poi l'omaggio floreale da parte di un team subacqueo interforze (composto da sommozzatori di Guardia di Finanza, Marina Militare, Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e Vigili del Fuoco) alla statua di bronza della Madonna, protettrice dei subacquei e del personale marittimo navigante.

La sua posa, avvenuta nel 1974 a 12 metri di profondità, fu decisa in seguito alla conquista del record d’immersione in apnea, da parte di Enzo Majorca, avvenuta proprio in quello specchio acqueo.

La manifestazione si è conclusa con la consegna di benemerenze e riconoscimenti, da parte della Fondazione Vervece, a coloro che si sono particolarmente distinti nella divulgazione dei sani princìpi fondanti la nostra nazione e che instancabilmente difendono la vita in mare e nelle sue profondità.