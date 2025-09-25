Vicaria, sorpresi con la droga: due arresti nelle ultime 24 ore Manette per un 39enne rumeno ed un 40enne originario della Guinea

Nelle ultime ventiquattro ore, la polizia ha arrestato due persone, di cui un 39enne rumeno ed un 40enne originario della Guinea, entrambi con precedenti di polizia, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Il 40enne è stato anche arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Sopramuro, hanno notato il 39enne che, in cambio di denaro, stava cedendo qualcosa ad una persona, in quei frangenti, i due, accortisi della loro presenza, si sono dati alla fuga nel tentativo di eludere il controllo.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto e bloccato l'uomo dopo un breve inseguimento, trovandolo in possesso di 10 euro. Durante la fuga, ha gettato un involucro, successivamente recuperato dagli operatori, al cui interno sono stati rinvenuti 13 involucri di hashish del peso complessivo di circa 190 grammi.

Sempre i poliziotti nel transitare in piazza Capuana, hanno notato il 40enne compiere lo stesso scambio di soldi-sostanza stupefacente con un'altra persona.

Gli agenti, tempestivamente intervenuti, con non poche difficoltà, lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 2 involucri di crack, 2 involucri di eroina e di 90 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.