Controlli a Pozzuoli e a Frattamaggiore: in campo il reparto prevenzione crimine

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Pozzuoli e a Frattamaggiore. Gli agenti dei commissariati di Pozzuoli e di Frattamaggiore, con il supporto del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato complessivamente 176 persone, di cui 17 con precedenti di polizia, controllato 67 veicoli e 2 esercizi commerciali.

Ancora, nel corso del medesimo servizio, gli operatori hanno controllato 21 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.